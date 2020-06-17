«Чемпионы, оле-оле-оле!». Видео «Зенита» из раздевалки после победы над «Краснодаром»

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«Зенит» празднует победу в чемпионате России.

Твиттер петербуржцев выложил видео из раздевалки после победы в матче РПЛ с «Краснодаром» (4:2).

Игроки «Зенита» встретили главного тренера Сергея Семака кричалкой «Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле!»

🏆 «Зенит» – 6-кратный чемпион! Здесь следим, как празднует команда и весь Питер 🥂 🎉 🎊

«Зенит» взял второе золото подряд крайне уверенно и спокойно. Как это получилось?

«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего

суторми

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