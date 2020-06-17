«Чемпионы, оле-оле-оле!». Видео «Зенита» из раздевалки после победы над «Краснодаром»

«Зенит» празднует победу в чемпионате России.
Твиттер петербуржцев выложил видео из раздевалки после победы в матче РПЛ с «Краснодаром» (4:2).
Игроки «Зенита» встретили главного тренера Сергея Семака кричалкой «Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле!»
Чемпионы! ✨ pic.twitter.com/V05XIXsNCb— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 5, 2020
🏆 «Зенит» – 6-кратный чемпион! Здесь следим, как празднует команда и весь Питер 🥂 🎉 🎊
«Зенит» взял второе золото подряд крайне уверенно и спокойно. Как это получилось?
«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего
суторми