«Чемпионы, оле-оле-оле!». Видео «Зенита» из раздевалки после победы над «Краснодаром»

«Зенит» празднует победу в чемпионате России.

Твиттер петербуржцев выложил видео из раздевалки после победы в матче с (4:2).

Игроки встретили главного тренера кричалкой «Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле!»

🏆 «Зенит» – 6-кратный чемпион! Здесь следим, как празднует команда и весь Питер 🥂 🎉 🎊

«Зенит» взял второе золото подряд крайне уверенно и спокойно. Как это получилось?

«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего

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