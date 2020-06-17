Рамос забил 5 голов после возобновления сезона, 3 – с пенальти

Защитник продолжает играть результативно.

34-летний испанец реализовал пенальти в матче 34-го тура Ла Лиги с (1:0).

После возобновления турнира в июне у Рамоса 5 голов, 3 из которых забиты с пенальти. Ранее он отличился в матчах против «Эйбара» (3:1), «Сосьедада» (2:1), «Мальорки» (2:0) и «Хетафе» (1:0).

Рамос забил 10-й гол в сезоне в чемпионате , что является его личным рекордом. Он второй бомбардир «Реала» в турнире, на первом месте Карим Бензема – 17 мячей.