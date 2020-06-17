Арбитр Федотов: «Гол Ларссона «Тамбову» нельзя было засчитывать»

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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом форварда «Спартака» Йордана Ларссона в ворота «Тамбова» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

23-летний швед забил на 64-й минуте.

«Гол Ларссона в ворота «Тамбова» нельзя было засчитывать. Перед ударом Йордан выставил руку и локтем попал в лицо игроку «Тамбова». Это штрафной и желтая карточка», – сказал Федотов.

Матч обслуживал арбитр Владимир Москалев.

«Спартак» и «Тамбов» сыграли без ВАР. Итог: два пенальти и отмененный гол Соболева, который он назвал чистым

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