Агент Хакими: «Зидан – причина перехода в «Интер». Он не звонил Ашрафу, а Конте говорил о проекте»

Алехандро Камано, агент защитника , рассказал, почему его клиент перешел из «Реала» в «Интер».

« является причиной трансфера Хакими в «Интер». Он должен объяснить, почему никогда не звонил игроку.

Не думаю, что возвращение в «Реал» было бы уместным, учитывая наличие такого игрока, как . Но я уверен, что у Хакими светлое будущее после этого шага вперед.

Тренер [Конте] был в постоянном контакте с Хакими, говорил с ним о клубном проекте, поэтому мы решили перейти в «Интер».

Думаю, когда тренер топ-уровня, как Конте, связывается с тобой и хочет видеть в составе, это доказательство того, что ты важная часть плана», – сказал агент марокканской газете Al Mountakhab.

Хакими провел отличный сезон в Дортмунде, принадлежал «Реалу», а в итоге за 40 млн уехал в «Интер»