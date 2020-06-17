«Оренбург» сыграет сегодня против в 26-м туре чемпионата России, сообщает оперштаб .

«Футбольный клуб «Оренбург» предоставил оперативному штабу всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани.

В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет», – говорится в заявлении оперштаба.

Напомним, ранее КДК РФС присудил «Оренбургу» два технических поражения подряд – сначала в игре с «Краснодаром», потом с «Уралом».

Команда не смогла сыграть в этих матчах из-за коронавируса. В было выявлено несколько случаев заражения, поэтому команда не получила разрешение на проведение матчей от Роспотребнадзора.

«Оренбургу» совсем плохо: трое с воспалением легких, но матч с «Рубином», кажется, не отменят