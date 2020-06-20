Антон Миранчук: «Болельщики писали: «Почему вы не отстояли Семина?» Но я футболист, а не президент»

Полузащитник поделился мнением о недовольстве фанатов клуба уходом с поста главного тренера клуба.

– На каждом матче болельщики «Локо» протестуют из-за решения по Семину. Как ты к этому относишься?

– Честно, не хочу вмешиваться в это. У фанатов есть свое мнение, которое они вправе высказывать. Никто не запрещает. У нас, футболистов, свои задачи: выйти, показать хорошую игру и дать результат.

– Но результат был и раньше, а тренера все равно поменяли. Какая у тебя была реакция, когда это случилось? Об этом долго писали.

– Я новости уже давно не читаю, поэтому узнал в последний момент. Вмешиваться в политику клуба я не буду – а то в комментариях болельщики писали, мол: «Почему вы не повлияли и не отстояли Семина?»

Но я футболист, а не президент или генеральный директор, чтобы убирать кого-то или назначать. Моя зона ответственности – на поле. Все, что я ему могу сказать Юрию Палычу: огромное спасибо. У нас были замечательные отношения.

– Вы с ним общались после этого?

– Большого разговора не было. Но после травмы он мне написал слова поддержки. О нем у меня только теплые и добрые воспоминания.

– Самый памятный разговор с Семиным, который на тебя повлиял?

– Когда вернулся из Эстонии, он меня вызвал и объяснил: «Сейчас все зависит от тебя. Если не станешь все делать на скорую руку, будешь играть и все у тебя в «Локомотиве» сложится нормально». После этого я поехал на сборы и травмировался на второй день. Семин снова поддержал, сказав, что ждет меня.

Могу сказать, что в таких ситуациях очень важно осознавать, что тренер верит в тебя, несмотря ни на что. Особенно когда ты молодой и только вернулся из другой команды. Это реально очень помогает, – сказал Миранчук.