«Пусть Аллах помилует его и введет в райские сады!» «Ахмат» о смерти отца Хабиба

«Ахмат» выразил соболезнования в связи со смертью , отца и тренера чемпиона в легком весе .

«Ушел в праведный мир великий тренер и замечательный человек Абдулманап Нурмагомедов. Воистину, мы принадлежим Аллаху. Воистину, мы к нему вернемся!

Приносим искренние соболезнования всем родным и близким Абдулманапа Магомедовича. Пусть Аллах помилует его и введет в райские сады!» – написала пресс-служба клуба в твиттере.

«Отец был для меня всем». Умер Абдулманап Нурмагомедов – главный человек в жизни Хабиба