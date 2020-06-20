«Пусть Аллах помилует его и введет в райские сады!» «Ахмат» о смерти отца Хабиба

Теги премьер-лига Россия Ахмат Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Футбол

«Ахмат» выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Ушел в праведный мир великий тренер и замечательный человек Абдулманап Нурмагомедов. Воистину, мы принадлежим Аллаху. Воистину, мы к нему вернемся!

Приносим искренние соболезнования всем родным и близким Абдулманапа Магомедовича. Пусть Аллах помилует его и введет в райские сады!» – написала пресс-служба клуба в твиттере.

«Отец был для меня всем». Умер Абдулманап Нурмагомедов – главный человек в жизни Хабиба

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