«Манчестер Сити» устроил чемпионский коридор для «Ливерпуля»

«Манчестер Сити» организовал для «Ливерпуля» чемпионский коридор на «Этихаде» перед матчем 32-го тура АПЛ.
Клуб из Манчестера таким образом поздравил мерсисайдскую команду с досрочной победой в чемпионате Англии.
«Ливерпуль» выиграл АПЛ в 31-м туре, когда «Ман Сити» уступил «Челси» (1:2) и потерял шансы на чемпионство.
В турнирной таблице чемпионата «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 86 очков после 31 матча. «Ман Сити» имеет 63 балла и идет вторым.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».
Фото: REUTERS/DAVE THOMPSON; Gettyimages.ru/Peter Powell