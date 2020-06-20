«Манчестер Сити» устроил чемпионский коридор для «Ливерпуля»

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«Манчестер Сити» организовал для «Ливерпуля» чемпионский коридор на «Этихаде» перед матчем 32-го тура АПЛ.

Клуб из Манчестера таким образом поздравил мерсисайдскую команду с досрочной победой в чемпионате Англии. 

«Ливерпуль» выиграл АПЛ в 31-м туре, когда «Ман Сити» уступил «Челси» (1:2) и потерял шансы на чемпионство.

В турнирной таблице чемпионата «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 86 очков после 31 матча. «Ман Сити» имеет 63 балла и идет вторым.  

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».

Фото: REUTERS/DAVE THOMPSON; Gettyimages.ru/Peter Powell

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