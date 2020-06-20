Андрей Тихонов: «Зенит» в РПЛ играет вполноги. В Лиге чемпионов этого не хватит»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов высказался об игре «Зенита» в РПЛ.

«Зенит» как играл вполноги до паузы, так и играет сейчас. И этого им хватает, чтобы обыгрывать своих соперников. Это в укор подготовке, потому что она скомканная. Команды играют через два дня, плюс перелеты, плюс команды, которые борются за выживание, и плюс жара.

Я не вижу, чтобы «Зенит» выплескивал какие-то эмоции, куда-то бежал. Они играют вполноги, сколько дают им соперники.

По тому, как сейчас «Зенит» проводит свои игры, можно сказать, что за серьезные задачи в Лиге чемпионов бороться невозможно. И это вопрос нашего чемпионата. Когда ты играешь вполноги, а туда выходишь играть с «Лейпцигом» и практически без шансов – это показатель.

Нужно на тренировках добавлять интенсивности. Нужно после 1:0 или 2:0 не останавливаться, а забивать и забивать. Когда ты играешь с «Тамбовом» 1:0, пятками или не знаю чем еще, чтобы повеселиться, этого не хватит в Лиге чемпионов. веселится, в такого делать практически не дают, очень редко бывает так.

Что касается Азмуна, то за него команде нужно держаться, потому что Дзюба с Азмуном отдыхает. Поэтому он и лучший бомбардир, и много передач отдал, потому что они дополняют друг друга. Если Азмуна продадут, у «Зенита» будут проблемы», – сказал Тихонов.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Зенит» занял последнее место в группе G, набрав 7 очков.