Гендиректор «Зенита»: «Азмун наказан рублем. Очень серьезная санкция»

Генеральный директор «Зенита» рассказал, какие санкции применит клуб к форварду .

Клуб несколько раз планировал оштрафовать иранца за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

«Спортивных санкций не последовало – Азмун вышел в основном составе и играл (в матче с «Тамбовом» – прим. Sports.ru).

Но он наказан рублем. Санкция очень серьезная, сумму мы не разглашаем», – заявил Медведев.

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