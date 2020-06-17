Бышовец про Семина: «Не существует для меня этот человек. И тренер, кстати, тоже»

Российский тренер резко высказался в адрес , ранее работавшего с .

– Давно начались разговоры, что «Локомотив» повалится после ухода Семина. Но этого не происходит. Клуб играет на его багаже или это уже заслуга нового специалиста?

– Я думаю, что инерция сохранилась. Уровень игроков позволяет, особенно против «Оренбурга», да и против того же «Рубина» довольно безболезненно проходить этап смены главного тренера.

Но надо сказать, что Николич достойно ведет себя. И мне кажется, что некоторые акценты в игре команды уже начинают смещаться в пользу креативности и раскрепощенности игроков.

Также немаловажен тот факт, что Миранчуки достигли уже возраста, когда могут быть не просто яркими талантами, а уже лидерами команды. Ну и видно, что игроки уже приняли Николича.

– Как думаете, Семин еще будет тренировать в нашем чемпионате?

– Этот человек был посредственный игрок, да боевой, с настроем.

Можно говорить о нем, как о клубном тренере, опять же таком, кто умеет настраивать. Что касается его перспектив, у нас с ним разные оценки футбола и жизненных принципов. Поэтому я стараюсь его не комментировать. Мы сняли этот вопрос.

Не существует для меня этот человек. И тренер, кстати, тоже, – сказал Бышовец.