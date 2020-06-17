Гильерме заменили на 33-й минуте в матче с «Крыльями». Вышел Коченков

Теги Локомотив Крылья Советов Антон Коченков премьер-лига Россия Гильерме Тимур Журавель Футбол

Вратарь «Локомотива» Гильерме не доиграл первый тайм матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1, первый тайм).

На 33-й минуте вместо него на поле вышел резервный вратарь железнодорожников Антон Коченков.

При этом причина замены неизвестна. Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель спросил об этом у людей на скамейке «Локо», но не получил каких-то сведений.

Официальный твиттер московской команды также не объяснил, почему основной голкипер покинул поле, отметив только, что ему «потребовалась замена».

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» – «Крылья Советов». Также доступен текстовый онлайн этой игры.

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