Гильерме заменили на 33-й минуте в матче с «Крыльями». Вышел Коченков

Вратарь не доиграл первый тайм матча 25-го тура против (0:1, первый тайм).

На 33-й минуте вместо него на поле вышел резервный вратарь железнодорожников .

При этом причина замены неизвестна. Комментатор спросил об этом у людей на скамейке «Локо», но не получил каких-то сведений.

Официальный твиттер московской команды также не объяснил, почему основной голкипер покинул поле, отметив только, что ему «потребовалась замена».

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