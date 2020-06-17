Тренер «Сельты»: «Смолов вовлечен в проект и делает много работы. Рады, что Федор умеет трудиться»

Главный тренер «Сельты» высоко оценил выступления форварда за клуб.

«Он не только забил два важных мяча. Также он выполняет большой объем работы и освобождает Яго Аспаса от некоторых задач.

Мы рады, что он умеет трудиться. Смолов вовлечен в проект. Если клуб захочет, чтобы он остался, мы должны будем оценить ситуацию вместе с игроком», – сказал Гарсия.

30-летний россиянин провел за «Сельту» 11 матчей в и забил два мяча – в ворота «Реала» и «Барселоны».

Видимо, Смолову скучно забивать середнякам. Поэтому сначала пострадал «Реал», а теперь «Барса» 🤟