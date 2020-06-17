Тренер «Сельты»: «Смолов вовлечен в проект и делает много работы. Рады, что Федор умеет трудиться»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия высоко оценил выступления форварда Федора Смолова за клуб.
«Он не только забил два важных мяча. Также он выполняет большой объем работы и освобождает Яго Аспаса от некоторых задач.
Мы рады, что он умеет трудиться. Смолов вовлечен в проект. Если клуб захочет, чтобы он остался, мы должны будем оценить ситуацию вместе с игроком», – сказал Гарсия.
30-летний россиянин провел за «Сельту» 11 матчей в Ла Лиге и забил два мяча – в ворота «Реала» и «Барселоны».
Видимо, Смолову скучно забивать середнякам. Поэтому сначала пострадал «Реал», а теперь «Барса» 🤟