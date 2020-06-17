Кике Сетьен: «Если мы не выигрываем, возникает нервозность и напряжение. Это цирк, в котором мы выступаем»

Главный тренер «Барселоны» высказался о внутрикомандных отношениях.

«Когда нет побед или что-то происходит, например, ничья, или мы не забиваем, у всех появляется свое мнение. Это цирк, в котором мы выступаем. У нас хорошие отношения. Да, есть моменты, в которых нельзя согласиться. Но для меня нет никаких проблем, достойных внимания.

Мы в такой ситуации, что если игра заканчивается вничью, то возникает нервозность и напряжение. Нам нужно одержать победу, чтобы почувствовать расслабленность», – сказал Сетьен.

Сетьен о Месси: «Всегда есть противоречия, и это нормально. Мы хорошо общаемся»