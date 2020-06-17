Талалаева представили игрокам «Крыльев Советов». Он сменил Божовича

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев познакомился со своими футболистами.
Сегодня перед утренней тренировкой председатель совета директоров клуба Александр Фетисов представил команде 47-летнего россиянина.
Талалаев проведет предыгровое занятие «Крыльев», а во вторник будет руководить командой в матче с «Локомотивом».
В воскресенье самарцы объявили, что Талалаев сменит Миодрага Божовича на посту главного тренера. Команда замыкает таблицу РПЛ после 24-го тура.
Фото: твиттер «Крыльев Советов»