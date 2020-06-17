Талалаева представили игрокам «Крыльев Советов». Он сменил Божовича

Новый главный тренер «Крыльев Советов» познакомился со своими футболистами.

Сегодня перед утренней тренировкой председатель совета директоров клуба Александр Фетисов представил команде 47-летнего россиянина.

Талалаев проведет предыгровое занятие «Крыльев», а во вторник будет руководить командой в матче с «Локомотивом».

В воскресенье самарцы объявили, что Талалаев сменит Миодрага Божовича на посту главного тренера. Команда замыкает таблицу после 24-го тура.

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