Талалаев может возглавить «Крылья» в случае отставки Божовича

рассматривают кандидатуру бывшего главного тренера «Химок», «Пюника» и «Тамбова» .

47-летний специалист может возглавить самарский клуб в случае увольнения , которое должно состояться уже сегодня.

По данным , принципиальное решение об отставке черногорца принято. Прекращению сотрудничества с Божовичем может помешать только большая сумма отступных. Вопрос будет вынесен на совет директоров «Крыльев».

По имеющимся сведениям, интерес к Талалаеву проявляет еще один клуб РПЛ.

Также «Крылья» изучают вариант с главным тренером «Чертаново» Игорем Осинькиным.

После 24 матчей волжане замыкают таблицу .