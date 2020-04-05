Талалаев может возглавить «Крылья» в случае отставки Божовича

Теги Крылья Советов Андрей Талалаев премьер-лига Россия отставки Миодраг Божович Игорь Осинькин Матч ТВ Футбол

«Крылья Советов» рассматривают кандидатуру бывшего главного тренера «Химок», «Пюника» и «Тамбова» Андрея Талалаева.

47-летний специалист может возглавить самарский клуб в случае увольнения Миодрага Божовича, которое должно состояться уже сегодня.

По данным «Матч ТВ», принципиальное решение об отставке черногорца принято. Прекращению сотрудничества с Божовичем может помешать только большая сумма отступных. Вопрос будет вынесен на совет директоров «Крыльев».

По имеющимся сведениям, интерес к Талалаеву проявляет еще один клуб РПЛ.

Также «Крылья» изучают вариант с главным тренером «Чертаново» Игорем Осинькиным.

После 24 матчей волжане замыкают таблицу РПЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья