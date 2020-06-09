«Барса» хочет купить Де Шильо, если Семеду или Фирпо уйдут из клуба

следит за защитником .

Как сообщает Mundo Deportivo, трансфер Де Шильо больше не зависит от сделки Артур – Пьянич. Каталонский клуб может приобрести его, если команду покинут или . Отмечается, что по Фирпо у «Барсы» нет конкретных предложений.

Де Шильо должен был войти в сделку по Артуру, однако «Барса» отказалась от этого варианта из-за экономических проблем и предпочла получить 10 млн евро доплаты за бразильца.

Источники, близкие к ходу переговоров, сообщают, что «Барселона» может вернуться к варианту с Де Шильо в любое время. Это будет отдельная сделка. Часть работы по этому вопросу уже проделана, потому что «Барса» видит в 27-летнем итальянце ценный актив. «Барселона» уже общалась с игроком по поводу срока его контракта и размера зарплаты, однако ничего еще не подписано.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не возражает против перехода Де Шильо, потому что итальянец не входит в его планы на будущее. Сарри предпочитает использовать Данило и Куадрадо.