Гончаренко сегодня вернется в Москву и обсудит свое будущее с руководством ЦСКА (Sport24)

Будущее главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко может решиться в ближайшее время.

Как сообщает Sport24, сегодня специалист вернется в Москву из Беларуси, куда он уехал 20 июня после поражения от «Зенита» (0:4) в 23-м туре .

Сегодня Гончаренко планирует обсудить свое будущее с руководством клуба. При этом, как уточняется, официального решения по этому вопросу не стоит ожидать раньше воскресенья.

Ранее сообщалось, что Гончаренко подал в отставку после игры с «Зенитом». Отмечалось, что специалист твердо решил покинуть ЦСКА. Однако руководство клуба надеется убедить его остаться в команде до конца текущего сезона.

Для Гончаренко работа в ЦСКА стала неразрешимым стрессом без конца. Он запутался