«Спартак» – «Ливерпулю»: «Надеемся, вы готовы к постам «Каким был мир, когда они брали титул в прошлый раз?» Мы прошли через это в 2017-м»

«Спартак» поздравил «Ливерпуль» с победой в чемпионате Англии.
«Хэй, парни из «Ливерпуля», поздравляем с победой в Премьер-лиге! Надеемся, вы готовы к бесконечным постам в духе: «Каким был мир, когда «Ливерпуль» в прошлый раз побеждал в чемпионате?»...
Мы прошли через это в 2017 году», – сказано в сообщении англоязычного твиттера «Спартака».
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Я дожил до чемпионства «Ливерпуля». АААААААААААА!
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