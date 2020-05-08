«Спартак» – «Ливерпулю»: «Надеемся, вы готовы к постам «Каким был мир, когда они брали титул в прошлый раз?» Мы прошли через это в 2017-м»

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«Спартак» поздравил «Ливерпуль» с победой в чемпионате Англии.

«Хэй, парни из «Ливерпуля», поздравляем с победой в Премьер-лиге! Надеемся, вы готовы к бесконечным постам в духе: «Каким был мир, когда «Ливерпуль» в прошлый раз побеждал в чемпионате?»...

Мы прошли через это в 2017 году», – сказано в сообщении англоязычного твиттера «Спартака».

 
 
 
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Публикация от Sports.ru (@sportsru)

Я дожил до чемпионства «Ливерпуля». АААААААААААА!

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