«Реал» и Рамос уверены, что продлят контракт. Клуб предлагает соглашение на год

Капитан может в скором времени продлить контракт с клубом.

Как сообщает Marca, ни клуб, ни игрок не торопятся с решением. Рамос много общается с президентом «Реала» , и они уверены, что контракт будет продлен.

Защитник считает «Реал» своим домом и хочет продолжать выступления за клуб.

Однако стороны пока расходятся во мнениях по вопросу срока соглашения – «Реал» хочет подписать однолетний контракт, а сторона Рамоса хочет получить более длительное соглашение.

Срок действующего контракта Рамоса истекает летом 2021 года.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Он провел за клуб 644 матча, забил 94 мяча и выиграл 22 трофея с командой.

34-летний испанец провел за «Реал» 29 матчей в Ла Лиге этого сезона и забил 8 мячей, что стало его рекордом результативности за всю карьеру.

Зинедин Зидан: «Рамос – наш капитан и лидер. Он должен закончить карьеру в «Реале»

Рамос – великий бомбардир. Забивает больше Коутиньо и Погба, обошел по голам Кумана – и вообще всех защитников Ла Лиги