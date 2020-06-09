«Ливерпуль» выиграл 43-й трофей и лидирует в Англии, обойдя «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Футбол

«Ливерпуль» благодаря победе «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1) досрочно стал чемпионом АПЛ.

Мерсисайдцы выиграли 43-й трофей в истории клуба и вышли на чистое первое место в Англии, превзойдя «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» стал чемпионом страны в 19-й раз, также «красные» завоевали 7 Кубков Англии, 8 Кубков лиги и 9 трофеев в еврокубках.

На счету манкунианцев 20 чемпионских титулов, 12 Кубков Англии, 5 Кубков лиги и 5 побед в еврокубках, всего – 42 трофея.

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