«Ман Сити» разрешили провести матч с «Ливерпулем» на домашнем стадионе

Городской совет Манчестера разрешил проведение матча – на домашнем стадионе «горожан» .

«Консультативная группа по безопасности дала понять, что не имеет возражений против проведения матча на «Этихад Стэдиум», – объявил решение член городского совета Манчестера Лютфур Рахман.

Сообщалось, что игру могли провести на нейтральном поле из-за опасений, что болельщики будут собираться в группы за пределами стадиона.

Встреча команд состоится 2 июля. На данный момент «Ливерпуль» опережает «Сити» на 23 очка и, в зависимости от результата матча «горожан» с «Челси», может сыграть этот матч в статусе чемпиона.