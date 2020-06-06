«Ман Сити» разрешили провести матч с «Ливерпулем» на домашнем стадионе

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Этихад Стэдиум стадионы Футбол

Городской совет Манчестера разрешил проведение матча АПЛ «Манчестер Сити»«Ливерпуль» на домашнем стадионе «горожан» «Этихад Стэдиум».

«Консультативная группа по безопасности дала понять, что не имеет возражений против проведения матча на «Этихад Стэдиум», – объявил решение член городского совета Манчестера Лютфур Рахман.

Сообщалось, что игру могли провести на нейтральном поле из-за опасений, что болельщики будут собираться в группы за пределами стадиона.

Встреча команд состоится 2 июля. На данный момент «Ливерпуль» опережает «Сити» на 23 очка и, в зависимости от результата матча «горожан» с «Челси», может сыграть этот матч в статусе чемпиона.

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