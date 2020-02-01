Куртуа опережает Облака, меньше всех пропуская в среднем за игру в сезоне Ла Лиги

Вратарь «Реала» лидирует в борьбе за трофей Саморы в текущем чемпионате .

Эта награда, учрежденная газетой Marca в честь легендарного испанского вратаря Рикардо Саморы, присуждается голкиперу, имеющему наименьший показатель пропущенных мячей в среднем за игру.

В 28 матчах Ла Лиги Куртуа пропустил 18 голов (в среднем – 0,64) и опережает ( , 0,71), Унаи Симона («Атлетик», 0,86), Давида Сорию («Хетафе», 0,94) и Марка-Андре тер Стегена («Барселона», 0,97).

Куртуа может стать первым за 12 лет вратарем после Икера Касильяса, выигравшим трофей Саморы. Ранее бельгиец дважды брал этот приз в сезонах-2012/13 и 2013/14 в составе «Атлетико».

Последние четыре сезона победителем становился Облак.