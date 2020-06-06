Защитник поделился впечатлениями после победы над «Мальоркой» (2:0) и ответил на критику Жерара Пике, который намекал на судейские решения в пользу мадридского клуба.

«Вся шумиха вокруг нас естественна. Все из-за того, что мы лидеры, до этого о нас много не говорили.

Я не считаю, что судьи принимают решения в какую-то определенную сторону. Кажется, будто мы должны благодарить судей за то, что лидируем. Людям надо поменьше выдумывать.

Мои голы – это награда за стабильность, за кропотливую работу все эти годы. Я доволен.

Сегодня команда ощутила усталость, ведь мы играем каждые три дня. Нам есть куда расти. Мы не совсем довольны своей игрой, в некоторых аспектах были трудности», – сказал Рамос.

Пике о 0:0 с «Севильей»: «Трудно представить, что «Реал» потеряет очки. Теперь не все зависит от нас»