Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином» (Sport24)

Полузащитник в скором времени может присоединиться к «Рубину».

Как сообщает Sport24, 29-летний хавбек подписал с казанским клубом предварительный контракт. Детали и сроки соглашения неизвестны.

30 июня Шатов станет свободным агентом. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что переход Шатова в клуб из Екатеринбурга невозможен, потому что игрок договорился с .

Шатов выступает за «Зенит» с лета 2013 года. Он провел за команду 197 матчей, забил 31 мяч и отдал 41 голевой пас. Также в его активе 28 игр за сборную России.