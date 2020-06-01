Анчелотти обвиняется в неуплате 1 млн евро налогов в период работы в «Реале»

У главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти возникли юридические проблемы.
Прокуратура в Испании обвиняет 61-летнего итальянца в неуплате налогов на сумму в размере 1 миллиона евро.
Претензии обвинителей касаются налога на доходы от имиджевых прав за период работы Анчелотти в «Реале», а конкретно в 2014-2015 годах.
Мадридская прокуратора предполагает, что Анчелотти скрывал доходы «с целью уклониться от выполнения своих налоговых обязательств перед казной без каких-либо оснований на то».
Итальянец руководил «Реалом» в 2013-2015 годах. С Анчелотти команда в 2014-м выиграла Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также чемпионат мира среди клубов.