Анчелотти обвиняется в неуплате 1 млн евро налогов в период работы в «Реале»

У главного тренера возникли юридические проблемы.

Прокуратура в Испании обвиняет 61-летнего итальянца в неуплате налогов на сумму в размере 1 миллиона евро.

Претензии обвинителей касаются налога на доходы от имиджевых прав за период работы Анчелотти в , а конкретно в 2014-2015 годах.

Мадридская прокуратора предполагает, что Анчелотти скрывал доходы «с целью уклониться от выполнения своих налоговых обязательств перед казной без каких-либо оснований на то».

Итальянец руководил «Реалом» в 2013-2015 годах. С Анчелотти команда в 2014-м выиграла Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также чемпионат мира среди клубов.