«Анчелотти на одном уровне с Клоппом». Каррагер о тренере «Эвертона»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался после ничьей в мерсисайдском дерби (0:0) в 30-м туре АПЛ.
«Эвертон» хочет конкурировать и назначение такого специалиста, как Анчелотти – это огромный шаг вперед. Анчелотти, безусловно, находится на одном уровне с тренером «Ливерпуля» [Клоппом], и это не подвергается сомнению.
Вопрос в том, будут ли у него средства для приглашения соответствующих игроков. Ворваться в топ-6 крайне тяжело, для этого нужны не просто большие, а сумасшедшие деньги.
Открытие нового стадиона – большое дело для «Эвертона», теперь они могут привлечь топ-игроков и по-настоящему побороться за топ-4. Прямо сейчас это нереально, но через год-два возможно», – сказал Каррагер.