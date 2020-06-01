«Анчелотти на одном уровне с Клоппом». Каррагер о тренере «Эвертона»

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль Джейми Каррагер Эвертон премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался после ничьей в мерсисайдском дерби (0:0) в 30-м туре АПЛ.

«Эвертон» хочет конкурировать и назначение такого специалиста, как Анчелотти – это огромный шаг вперед. Анчелотти, безусловно, находится на одном уровне с тренером «Ливерпуля» [Клоппом], и это не подвергается сомнению.

Вопрос в том, будут ли у него средства для приглашения соответствующих игроков. Ворваться в топ-6 крайне тяжело, для этого нужны не просто большие, а сумасшедшие деньги.

Открытие нового стадиона – большое дело для «Эвертона», теперь они могут привлечь топ-игроков и по-настоящему побороться за топ-4. Прямо сейчас это нереально, но через год-два возможно», – сказал Каррагер.

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