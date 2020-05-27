Форвард «Уфы» Вомбергар пропустит матч с «Тамбовом». Сообщалось, что у него коронавирус

«Уфа» примет «Тамбов» в матче 23-го тура чемпионата России.

В заявку «Уфы» на матч не попал форвард . Телеграм-канал «РПЛ,ФНЛ,ПФЛ с пылу с жару» со ссылкой на источник, близкий к клубу, сообщал, что Вомбергар сдал положительный тест на коронавирус.

Официальная причина отсутствия Вомбергара в заявке пока не названа.

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов вчера опровергал сообщение о том, что в команде зафиксирован случай заражения коронавирусом.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Карп, Урунов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Аликин, Пуцко, Терентьев, Круговой, Алиев, Голубев, Емельянов, Фольмер, Козлов, Агаларов, Гиоргибиани.

: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Чуперка, Карасев, Обухов, Костюков.

Запасные: Чагров, Таказов, Юрганов, Каплиенко, Кабахидзе, Мамтов, Федчук.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:00 по московскому времени.

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