Дмитрий Губерниев: «Матч «Сочи» – «Ростов» поднимет престиж российского футбола на недосягаемую высоту»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно матча 23-го тура между «Сочи» и (8:1, второй тайм).

«Заболотного в «Ювентус»! Он слишком хорош... Нет, только «Барселона»!

Я думаю, что матч – «Ростов» поднимет престиж российского футбола на недосягаемую высоту!

Мы и дети наши будем гордиться этим бескомпромиссным поединком соперников! Мы верим твердо в героев спорта», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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