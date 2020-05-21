Дмитрий Губерниев: «Матч «Сочи» – «Ростов» поднимет престиж российского футбола на недосягаемую высоту»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (8:1, второй тайм).
«Заболотного в «Ювентус»! Он слишком хорош... Нет, только «Барселона»!
Я думаю, что матч «Сочи» – «Ростов» поднимет престиж российского футбола на недосягаемую высоту!
Мы и дети наши будем гордиться этим бескомпромиссным поединком соперников! Мы верим твердо в героев спорта», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
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