Дмитрий Губерниев: «Матч «Сочи» – «Ростов» поднимет престиж российского футбола на недосягаемую высоту»

Теги Ростов премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Антон Заболотный Сочи Футбол

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (8:1, второй тайм).

«Заболотного в «Ювентус»! Он слишком хорош... Нет, только «Барселона»!

Я думаю, что матч «Сочи» – «Ростов» поднимет престиж российского футбола на недосягаемую высоту!

Мы и дети наши будем гордиться этим бескомпромиссным поединком соперников! Мы верим твердо в героев спорта», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

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