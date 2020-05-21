Гендиректор «Сочи» о составе 2003 года: «Это на совести «Ростова»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался по поводу решения выставить на игру 23-го тура РПЛ состав 2001-2003 годов рождения.

«Вы говорите, что «Ростов» везет состав 2003 года. Это ведет к большому риску их здоровью. Никто не знает, насколько они готовы к игре на таком уровне. Когда молодежным командам было запрещено тренироваться. Если «Ростов» принял такое решение, это будет уже на их совести.

Да, мы понимаем, что «Ростов» присылает тех, кто сможет сыграть. Совсем юные парни получат такой опыт, который, возможно, никогда не забудут. Но мы просто готовимся выходить и играть.

Тем более что график сейчас очень плотный: в следующую пятницу у нас выезд в Грозный, потом уже в среду принимаем московское «Динамо». Официальных матчей не было три месяца, поэтому все восемь туров пролетят быстро, а каждая игра как финал.

Повторюсь, формированием состава занимается главный тренер. Кто выйдет сегодня на поле, в конечном счете решит он. Главное, чтобы сегодня обошлось без травм, а футболисты ростовчан поправились как можно скорее и вернулись на поле», – сказал Рубашко.

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