«Ростов» подтвердил, что сыграет с «Сочи». Основа клуба на карантине из-за коронавируса

«Ростов» подтвердил, что сыграет в сегодняшнем матче 23-го тура РПЛ против «Сочи». Клуб объявил, что вылетает на игру.

«Уважаемые болельщики! Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. «Ростов» соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям РФС и РПЛ.

Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал «Ростов», не застрахован никто.

Игра «Сочи» – «Ростов» состоится сегодня на стадионе «Фишт» в 20:00. Информация о заявке на матч и составе игроков будет опубликована позднее», – говорится в заявлении «Ростова».

Желто-синие не смогут сыграть основой в связи с тем, что на этой неделе у шести футболистов был выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

Ранее появилась информация, что самому старшему игроку «Ростова» в матче с «Сочи» будет 19 лет. Самому младшему – 16

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