Йордан Ларссон: «Чувствую в крови африканское наследие. То, через что прошли чернокожие, – ужасно»

Форвард высказался о проблеме расизма.

— Вы, как и многие спортсмены в мире, выложили черный квадрат с тэгом #BlackOutTuesday. Для вас это поддержка флешмоба или же имеет более глубокий смысл?

— Мой дедушка приплыл в Швецию с Кабо-Верде, когда был еще молодым. Он африканец, и, конечно же, он чернокожий. У моего отца были проблемы, когда он рос, потому что он чернокожий.

Возможно, моя кожа не такого темного цвета, но я все равно чувствую в своей крови африканское наследие и воспринимаю себя именно так. Разумеется, это в какой-то степени касается и лично меня.

В США это происходит уже долгие годы: полицейская жестокость, произвол по отношению к чернокожим. Полицейские убивают их. Джордж Флойд далеко не первая жертва, таких было множество за долгое время. И смерть Флойда стала своеобразной точкой отсчета, когда мир обратил внимание на эту проблему.

Важная вещь для тех, кто не внутри всего этого, кто не слишком интересуется темой расизма, кто не знает каких-то фактов — это то, что не только жизни чернокожих важны. Не только #blacklivesmatter. Конечно же, все жизни важны — #alllivesmatter.

Но в конкретный момент времени нам необходимо привлечь внимание и сфокусироваться на том, что происходит в США и других странах, где есть подобные проблемы. И значение этого движения, этого хэштега #blacklivesmatter — фокусирование на том, что происходит сейчас, а не то, что люди буквально имеют в виду.

— Не считаете, что это может привести или к еще большему всплеску расизма, или к появлению новых и новых движений: #yellowlivesmatter, #redlivesmatter, #whitelivesmatter и так далее?

— Я не могу судить об этом. Не могу знать, через что прошел каждый человек в мире. Но то, через что прошли чернокожие люди, — ужасно. И я не думаю, что привлекать к этому внимание — это расизм. Не думаю, что люди будут кричать: «Теперь я хочу, чтобы жизни этих или тех были важны».

Просто те, кто внутри этой проблемы, кто понимает, о чем идет речь, сфокусируется на том, чтобы помочь чернокожим в Америке. Вот о чем это движение, и ничего другого тут нет, – сказал Ларссон.