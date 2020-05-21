Кике Сетьен: «Маловероятно, что «Барса» возьмет 27 очков из 27 в Ла Лиге. Но это возможно» 

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от оставшихся матчей сезона в Ла Лиге.
Каталонскому клубу осталось провести девять матчей в чемпионате Испании. Завтра команда Сетьена сыграет с «Севильей».
– Возможно ли набрать 27 очков из 27 возможных в Ла Лиге?
– Думаю, это маловероятно. Хотя команда способна достичь такого результата.
Реальность такова, что мы выиграли два матча после рестарта, забили шесть мячей и ни разу не пропустили. Хороший результат. Лучше, чем у других команд.
Но трудно взять каждое очко. Это сложно, но возможно, – сказал Сетьен.
«Барселона» лидирует в Ла Лиге с отрывом в 5 очков. У «Реала», идущего вторым, есть матч в запасе.