Кике Сетьен: «Маловероятно, что «Барса» возьмет 27 очков из 27 в Ла Лиге. Но это возможно» 

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от оставшихся матчей сезона в Ла Лиге.

Каталонскому клубу осталось провести девять матчей в чемпионате Испании. Завтра команда Сетьена сыграет с «Севильей».

– Возможно ли набрать 27 очков из 27 возможных в Ла Лиге?

– Думаю, это маловероятно. Хотя команда способна достичь такого результата.

Реальность такова, что мы выиграли два матча после рестарта, забили шесть мячей и ни разу не пропустили. Хороший результат. Лучше, чем у других команд.

Но трудно взять каждое очко. Это сложно, но возможно, – сказал Сетьен.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с отрывом в 5 очков. У «Реала», идущего вторым, есть матч в запасе.