18-летний форвард «Локо» Турищев интересен «Аяксу»

Футбольный агент Аполлон Лемонджава, представляющий интересы 18-летнего нападающего «Локомотива» , рассказал, что за игроком следит .

«На протяжении двух последних лет мы в постоянном контакте с главным скаутом «Аякса» по иностранным рынкам Дусбургом. С августа 2018 года клуб получает статистические данные и видео игрока.

В прошлом году мы получили от агента лидеров «Аякса» Сварта приглашение посетить Амстердам, чтобы познакомиться со стадионом и базой клуба. Мы с удовольствием сделали это.

Но, конечно, рано говорить о трансфере. Сейчас главная цель Максима — дебютировать в основном составе «Локомотива», — сказал агент.

В этом сезоне Турищев выступал за в Юношеской футбольной лиге, став с 8 голами лучшим бомбардиром турнира.