Крицюк может перейти в «Бешикташ». Он заменит Кариуса

Вратарь может продолжить карьеру в Турции, пишет Fotomaç.

По информации источника, интерес к российскому голкиперу проявляет , который ищет замену Лорису Кариусу. Сообщается, что стамбульский клуб уже контактировал с россиянином и достиг значительного прогресса в переговорах.

Если менеджменту удастся договориться с Крицюком, его кандидатуру должен будет утвердить главный тренер Серген Ялчин.

Ранее появилась информация, что Крицюк покинет «Краснодар» по окончании сезона. Писали об интересе к нему со стороны «Локомотива».