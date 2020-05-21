Крицюк может перейти в «Бешикташ». Он заменит Кариуса

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Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк может продолжить карьеру в Турции, пишет Fotomaç.

По информации источника, интерес к российскому голкиперу проявляет «Бешикташ», который ищет замену Лорису Кариусу. Сообщается, что стамбульский клуб уже контактировал с россиянином и достиг значительного прогресса в переговорах.

Если менеджменту удастся договориться с Крицюком, его кандидатуру должен будет утвердить главный тренер Серген Ялчин.

Ранее появилась информация, что Крицюк покинет «Краснодар» по окончании сезона. Писали об интересе к нему со стороны «Локомотива».

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