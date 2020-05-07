Мусаев о «Зените»: «Со всеми можно бороться, не вижу проблем. Уровень РПЛ ровный»

Главный тренер поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ в текущем сезоне.

«Если мы будем в тройке, то это будет хорошо. Но, конечно, будем бороться за самые высокие места. Мы идем вровень с «Локомотивом», только по дополнительным показателям им уступаем. Будем делать все, чтобы забраться максимально вверх.

Можно ли бороться с ? Да, конечно, со всеми можно бороться. Я не вижу проблем. Уровень чемпионата России ровный. Да, есть команды, которые сильнее и слабее, но играть можно со всеми, тем более нам. И не просто играть, а побеждать», – сказал Мусаев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В нынешнем розыгрыше «Краснодар» после 22 туров занимает 3-е место, набрав 41 очко. Столько же очков у , опережающего команду Мусаева по дополнительным показателям. Лидером чемпионата является «Зенит», набравший 50 очков.