Пеп Гвардиола: «Ман Сити» не готов к матчам раз в 3-4 дня»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями перед матчем с «Арсеналом» в чемпионате Англии.

«Завтра увидим уровень команды, после чего посмотрим, где мы можем стать лучше. У всех было три недели. В текущей ситуации пострадали все как персонально, так и экономически. Нам нужно адаптироваться.

Мы готовы провести один матч, но к играм раз в три-четыре дня не готовы. Будем проводить ротацию и использовать всех футболистов. Игроки находятся в хорошем физическом состоянии.

Я с нетерпением жду возможности снова увидеть Микеля Артету – одного из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал.

Мы знаем друг друга, и он знает все о нас. Артета сыграл невероятно важную роль в наших последних успехах. Он помог нам стать теми, кто мы есть», – заявил Гвардиола.

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