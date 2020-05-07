Тедеско о выкупе Соболева: «Спартак» рискнул, но это должно оправдаться»

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал решение о выкупе арендованного у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева.

— «Спартак» подписал полноценный контракт с Соболевым. Как он вас так быстро убедил?

— Когда покупаешь игроков, всегда рискуешь. Мы рискнули, но это должно оправдаться. Да, есть Понсе. Но Соболев — форвард другого формата. Даже несмотря на то, что Александр не всегда забивает, он может готовить голы — как делал это против «Динамо» и «Оренбурга».

Соболев здорово действует в подыгрыше, хорошо прессингует, понимает нашу систему. Раньше сваливался на фланги, а сейчас больше работает в центре. Русский, молодой, 23 года, знает чемпионат, – сказал Тедеско.

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