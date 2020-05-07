Тедеско о выкупе Соболева: «Спартак» рискнул, но это должно оправдаться»

Главный тренер прокомментировал решение о выкупе арендованного у «Крыльев Советов» форварда .

— «Спартак» подписал полноценный контракт с Соболевым. Как он вас так быстро убедил?

— Когда покупаешь игроков, всегда рискуешь. Мы рискнули, но это должно оправдаться. Да, есть Понсе. Но Соболев — форвард другого формата. Даже несмотря на то, что Александр не всегда забивает, он может готовить голы — как делал это против «Динамо» и «Оренбурга».

Соболев здорово действует в подыгрыше, хорошо прессингует, понимает нашу систему. Раньше сваливался на фланги, а сейчас больше работает в центре. Русский, молодой, 23 года, знает чемпионат, – сказал Тедеско.