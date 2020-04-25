Златан может перейти в «Хаммарбю» после сезона. Он совладелец клуба

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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович по окончании сезона может продолжить карьеру на родине.

38-летнего шведа хочет подписать «Хаммарбю», совладельцем которого является сам Ибрагимович, сообщает журналист Николо Скира.

Контракт нападающего с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2020 года.

В ближайшее время Мино Райола, агент Ибрагимовича, обсудит будущее игрока с исполнительным директором «россонери» Иваном Газидисом.

Златан полноценно тренируется с клубом, в котором купил долю. В Швеции нет карантина – только мягкие локальные меры

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