Энди Коул: «Чуть не обмочился, когда увидел Роналдо. Он был совершенным игроком и забил бы миллион голов, если бы не травмы»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул вспомнил, как встретился с Роналдо.
«Помню, когда мы играли с «Интером» в сезоне-1998/99, я стоял в туннеле и увидел Роналдо. Не буду врать, я чуть не обмочился! Я годами следил за этим парнем. Это настоящий игрок! У него было все.
А я стою в туннеле «Сан-Сиро» и говорю: «Это же безумие!». Но когда ты находишься на этом уровне и думаешь: «Чувак, я на самом деле нахожусь на таком уровне, рядом с этими парнями. Я на том же поле, что и эти ребята, я на том же уровне», – это сюрреалистично.
Я всегда честен и всегда открыт, когда речь заходит о таких вещах – играть против таких парней! Когда я пользуюсь возможностью погрузиться в воспоминания, говорю своим мальчикам: «Я хорошо справился. Я наполовину сделал это!».
Если сейчас заговорить со многими детьми о бразильце Роналдо, они так на вас посмотрят, будто у вас три головы, потому что они его не знают. Если бы у него не было травм, он бы выигрывал «Золотой мяч» за «Золотым мячом» и забил миллион голов. Он был настоящим футболистом! Совершенным футболистом.
Конечно, сейчас мы будем говорить, что Криштиану на его уровне, потому что мы видим это в реальном времени, это видят дети. Но если убрать травмы – он был невероятен, настоящий футболист», – сказал Коул.
Лучший партнер Роналдо – бельгиец, которого многие забыли. А его связка с Ван Нистелроем – это «как яичница с беконом»
Как играл молодой Роналдо. Сейчас нет даже его плохих аналогов