Энди Коул: «Чуть не обмочился, когда увидел Роналдо. Он был совершенным игроком и забил бы миллион голов, если бы не травмы»

Бывший нападающий вспомнил, как встретился с Роналдо.

«Помню, когда мы играли с в сезоне-1998/99, я стоял в туннеле и увидел Роналдо. Не буду врать, я чуть не обмочился! Я годами следил за этим парнем. Это настоящий игрок! У него было все.

А я стою в туннеле « и говорю: «Это же безумие!». Но когда ты находишься на этом уровне и думаешь: «Чувак, я на самом деле нахожусь на таком уровне, рядом с этими парнями. Я на том же поле, что и эти ребята, я на том же уровне», – это сюрреалистично.

Я всегда честен и всегда открыт, когда речь заходит о таких вещах – играть против таких парней! Когда я пользуюсь возможностью погрузиться в воспоминания, говорю своим мальчикам: «Я хорошо справился. Я наполовину сделал это!».

Если сейчас заговорить со многими детьми о бразильце Роналдо, они так на вас посмотрят, будто у вас три головы, потому что они его не знают. Если бы у него не было травм, он бы выигрывал за «Золотым мячом» и забил миллион голов. Он был настоящим футболистом! Совершенным футболистом.

Конечно, сейчас мы будем говорить, что Криштиану на его уровне, потому что мы видим это в реальном времени, это видят дети. Но если убрать травмы – он был невероятен, настоящий футболист», – сказал Коул.

Лучший партнер Роналдо – бельгиец, которого многие забыли. А его связка с Ван Нистелроем – это «как яичница с беконом»

Как играл молодой Роналдо. Сейчас нет даже его плохих аналогов