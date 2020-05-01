Айртон: «Все в «Спартаке» надеются завоевать трофей в этом сезоне»

Защитник Айртон поделился ожиданиями от остатка сезона.

– Впереди сложный период для нашей команды. К счастью, хотя бы на домашних матчах будут присутствовать болельщики. Чего ты ждешь от финишного отрезка?

– С одной стороны, мы рады, что хотя бы часть болельщиков сможет прийти на трибуны. С другой – грустно, что не все смогут посетить стадионы.

Что касается чемпионата, от игры к игре будем стараться заработать как можно больше очков и одержать как можно больше побед. Мы полностью сфокусированы на работе и не забываем, что впереди у нас полуфинал Кубка. Все надеются, что в этом сезоне нам удастся завоевать титул.

– Перед собой какие цели ставишь? Может, пора уже отличиться первым голом?

– Конечно, я мечтаю забить гол или отдать результативную передачу. Но во время игры основная мысль – помочь команде. Когда команда побеждает, ты уже счастлив.

Но если удается забить или отдать голевую, то счастье удваивается или утраивается. Пока что в моем активе только штанги. Надеюсь, в ближайшее время мяч все же залетит в ворота, – сказал Айртон.

В полуфинале Олимп Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».