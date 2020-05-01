Жорди Альба: «У «Барсы» впереди 10 финалов в Ла Лиге. Мы очень мотивированы»

Защитник «Барселоны» прокомментировал победу над «Мальоркой» (4:0) в матче .

«Мы контролировали игру. После трех месяцев без футбола мы провели отличный матч. Команда выступила хорошо.

Забить на первой минуте – отлично, придает уверенности. может усложнить все, поэтому быстрый гол помогает.

Теперь у нас есть 10 финалов Ла Лиги, мы очень мотивированы.

Я чувствую себя хорошо, этот перерыв помог мне, потому что мне нужно было отдохнуть физически и морально», – сказал Альба.

«Барселона» вернулась: Месси сделал два ассиста (один головой) и забил сам. Но главное событие – выбежавший фанат