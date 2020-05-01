Жорди Альба: «У «Барсы» впереди 10 финалов в Ла Лиге. Мы очень мотивированы»

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Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал победу над «Мальоркой» (4:0) в матче Ла Лиги

«Мы контролировали игру. После трех месяцев без футбола мы провели отличный матч. Команда выступила хорошо.

Забить на первой минуте – отлично, придает уверенности. «Мальорка» может усложнить все, поэтому быстрый гол помогает. 

Теперь у нас есть 10 финалов Ла Лиги, мы очень мотивированы.

Я чувствую себя хорошо, этот перерыв помог мне, потому что мне нужно было отдохнуть физически и морально», – сказал Альба.

«Барселона» вернулась: Месси сделал два ассиста (один головой) и забил сам. Но главное событие – выбежавший фанат

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