Жорди Альба: «У «Барсы» впереди 10 финалов в Ла Лиге. Мы очень мотивированы»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал победу над «Мальоркой» (4:0) в матче Ла Лиги.
«Мы контролировали игру. После трех месяцев без футбола мы провели отличный матч. Команда выступила хорошо.
Забить на первой минуте – отлично, придает уверенности. «Мальорка» может усложнить все, поэтому быстрый гол помогает.
Теперь у нас есть 10 финалов Ла Лиги, мы очень мотивированы.
Я чувствую себя хорошо, этот перерыв помог мне, потому что мне нужно было отдохнуть физически и морально», – сказал Альба.
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