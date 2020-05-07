Конте о невыходе в финал Кубка Италии: «Наполи» сидел в защите, «Интер» доминировал»

Главный тренер подвел итоги ответного полуфинала Кубка Италии с (1:1), после которого его команда выбыла из турнира.

«По итогам двух встреч, я считаю, мы заслужили выхода в финал. Мне почти не в чем упрекнуть парней, сегодня мы играли примерно в таком агрессивном стиле, в каком я бы и хотел, мы доминировали.

У нас было много шансов, мы могли бы действовать более хладнокровно, но совершил несколько умопомрачительных сэйвов и решил исход матча.

Пропущенный гол разочаровал, мы допустили ненужную, наивную ошибку. Мы создали много моментов, доминировали, и это выступление сослужит нам хорошую службу в будущем.

Во время гола «Наполи» случился рикошет, и мы развалились. Мы не были достаточно сосредоточены в том моменте и поплатились. Это, по крайней мере, станет нам уроком, что подобные детали решают на таком уровне. Это поможет нам расти.

Парни расстроены, что не прошли в финал по итогам двух матчей. Я доволен игрой, и давайте не забывать, что «Наполи» сидел в обороне и контратаковал, и в таких ситуациях хавбекам особенно тяжело найти пути для передач.

Как бы там ни было, мы создали много моментов, и я очень рад тому, что Эриксен успешно адаптируется. Мы поработали с ним и над физикой, и над тактикой, и это видно. За матч он пробегает 10-12 километров, и я доволен его сегодняшней игрой. Если бы не Оспина, у Кристиана был бы дубль.

Такой «Интер», как сегодня, я и хочу видеть. У нас было около 60 процентов владения мячом, намного больше ударов по воротам. «Наполи» в финале, снимаем шляпы перед ними, но нужно оценивать не только результат, но и игру.

Я очень доволен командой и чувствую, что мы заслужили выйти в финал», – сказал Конте.