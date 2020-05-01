Тренер «Локомотива» Николич: «Моя команда для меня лучшая в мире. Это моя философия»

Главный тренер поделился мнением о потенциале команды.

– Как вы вместе со своими помощниками провели последние две недели на самоизоляции? Как общались с тренерским штабом?

– Было нелегко, но самое главное, что никто не болел. Вместе с , , Сергеем Алексеевым, , мы организовали тренировочный процесс.

Были постоянно на связи и делились всеми материалами. За тренировками в Баковке я следил онлайн, после чего мы все вместе анализировали уведенное.

– «Локомотиву» предстоит сыграть восемь матчей за месяц. Что для вас сейчас самое важное?

– Мы постараемся создать хорошую атмосферу. «Локомотив» – хорошая команда, и я надеюсь, что все игроки будут здоровы.

Сейчас очень важно, чтобы мы не теряли футболистов из-за травм, потому что предстоит сыграть много матчей за короткий промежуток времени. Нам нужны все. У нас есть четкая задача, которую мы должны выполнить.

– Как оцените потенциал команды?

– Это очень хорошая команда. Команда, которая стала чемпионом два года назад и заняла второе место в прошлом сезоне, играла очень хорошие матчи. Этого невозможно добиться без классных футболистов.

У команды есть опыт, есть сплав молодых и опытных игроков. Моя философия заключается в том, что моя команда для меня лучшая в мире, – сказал Николич.

Кто такой Николич? И правда ли он так хорош с молодежью? Мы все изучили