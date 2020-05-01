Марко Николич: «Локомотив» хочет играть в Лиге чемпионов. Впереди 8 игр, 8 финалов»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич, который сегодня провел первое занятие с командой, обратился к футболистам.
«Я очень рад быть здесь. Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле.
Я счастлив наконец-то приехать в Баковку, познакомиться со всеми игроками, с работниками клуба и начать тренировочный процесс.
Первые впечатления очень позитивные, но они не так важны. Важно, к чему мы придем 22 июля.
Все мои мысли сейчас об этом. Впереди восемь матчей – восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», – сказал Николич.