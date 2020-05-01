Лионель Месси: «Величайший дар – радовать других. Футбол вернулся, я готов»

Форвард «Барселоны» высказался о возобновлении Ла Лиги после паузы из-за пандемии коронавируса.

«Отстранение от футбола заставило меня задуматься. Я чувствую то же самое, что и любой другой игрок. Я просто хочу играть.

Возможность играть в футбол – это дар. Ощущать поддержку очень многих людей, вдохновлять других и вдохновляться самому...

И, возможно, величайший дар из всех возможных – иметь возможность радовать других.

Теперь футбол вернулся, я вновь готов к этому дару», – заявил Месси в инстаграме.

Карантин сделал чемпионскую гонку в Ла Лиге еще интереснее. За «Реал» – скамейка и новый Азар, за «Барсу» – матчи без зрителей и возвращение Суареса