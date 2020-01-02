Netflix и HBO хотят снять сериал о Ванде Наре

Ванда Нара, супруга и агент форварда , рассказала, что о ней могут снять биографический сериал, в создании которого она сама примет участие.

«Две очень крупные компании предложили мне снять сериал, рассказывающий о моей жизни: Netflix и HBO. Я думаю о структуре повествования.

Если мы начнем съемки с моего детства, то это будет самый длинный сериал в истории. Нам потребуется еще одна пандемия, чтобы его посмотреть (смеется).

Будет много эпизодов, много персонажей. На этой неделе мы должны начать делать наброски, все будет отлично.

Многие думают, что все знают обо мне, но я клянусь, что многие пикантные подробности еще не раскрыты.

Часть сериала будет снята в Аргентине, но в основном съемки пройдут в Европе. Не спрашивайте, кто мог бы сыграть меня, я сама до сих пор не могу представить», – рассказала Нара.

Ванда Нара – эксперт футбольного шоу. Плакала в эфире, ругалась с Кассано, много говорила об Икарди

Ванда Нара: «В футболе на женщин смотрят как на посудомоек. Икарди не такой»