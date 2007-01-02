Ванда Нара, жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди, высказалась относительно принятого решения о переходе аргентинца в на правах аренды.

«Некоторые непопулярные решения оказываются в конечном итоге обоснованными.

Мой главный дар – интуиция. Пару месяцев назад вся Италия говорила, что я собираюсь погубить своего мужа, что он должен присоединиться к «Наполи» или .

Что-то было во мне – шестое чувство. Женская интуиция подсказала, что Мауро должен покинуть Италию. Это сделало бы нашу жизнь намного проще, если бы он остался в итальянском клубе, но я думала только о том, что было лучше для него, а не для всей семьи.

Это был четверг, когда он уехал в Париж, мы провели выходные вместе, а в понедельник я проснулась в нашей миланской квартире, наедине с пятью детьми. Это был непростой момент», – сказала Нара.

«ПСЖ» готов выкупить Икарди за 70 млн евро в январе, но Ванда ждет интереса «Юве» и «Реала» (Tuttosport)