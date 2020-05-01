Самюэль Это′О: «Месси должен играть до 70 лет, чтобы мы могли наслаждаться как можно дольше»

Бывший нападающий «Барселоны» высоко отозвался о форварде «блауграны» .

– Как вы считаете, не слишком сильно полагается на Месси?

– Это нормально. Лео – лучший игрок мира, лучший в истории. Я бы всегда подбирал команду, советуясь с Месси о том, кого он хочет видеть рядом.

Месси нужно помогать. Сейчас он уже не может бегать как 25-летний, хотя иногда Месси так и делает.

Нам, болельщикам «Барсы», нужно предоставить Месси лучших партнеров по команде, чтобы он продолжал получать удовольствие. Месси должен играть до 70 лет, чтобы мы могли наслаждаться как можно дольше, – сказал Это′О.