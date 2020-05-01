Гендиректор «Уфы» о «Зените»: «У нас свой интерес – чемпионство. Мы никогда не будем фарм-клубом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о глобальной цели команды и возможном сотрудничестве с другими клубами.
– Я читал ваше интервью, вы говорили: «Да, мы хотим сотрудничать, искать инвесторов, мы даже предлагали «Зениту». Стали намекать, что «Уфа» хочет стать фарм-клубом «Зенита».
– Мы никогда не будем фарм-клубом. Почему? Потому что мы боевая единица. Мы имеем свой интерес – завоевать чемпионство.
– Чемпионство?
– Да, со временем. Да, мы будем к этому стремиться когда-нибудь. И республика Башкортостан тоже должна этого хотеть. Она и хочет.
– Как вы видели сотрудничество с «Зенитом»?
– Мы могли брать у них игроков, условно, бесплатно. Отдавая им игроков недорого, пользоваться определенным кейсом, когда можно будет на процентах сидеть.
Потому что все равно игрок «Зенита» дороже стоит. Ну много нюансов, – сказал Газизов в интервью Нобелю Арустамяну.
Возможно, «Уфа» войдет в империю Red Bull. Клуб давно мечтал о таком, взамен инвестор получит бизнес-свободу в регионе